Дебютный гол Каменева не помог «Колорадо» обыграть «Калгари»

Калгари, Канада, , 07:39 — REGNUM «Калгари Флеймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Колорадо» дебютным голом в НХЛ отметился российский нападающий Владислав Каменев. Также шайбы забрасывали Шелдон Дрис, Колин Уилсон, Карл Сёдерберг и Габриэль Ландеског.

После второго периода «Колорадо» выигрывал со счётом 4:1. Но после перерыва ситуация в корне изменилась. Хоккеисты «Калгари» сумели забросить пять шайб. В составе «Флеймз» отличились Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Джеймс Нил, Марк Джордано и Михаэль Фролик.

На сегодняшний день «Калгари» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 14 матчах. «Колорадо» идёт на девятом месте, в активе команды 16 очков в 13 играх.

«Калгари Флеймз» (Калгари) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 6:5 (0:0, 1:4, 5:1).

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