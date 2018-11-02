Хет-трик Лайне принёс «Виннипегу» победу над «Флоридой»

Санрайз, США, , 07:25 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Виннипег» хет-триком отметился нападающий Патрик Лайне. Ещё одну шайбу забросил Мэтью Перро.

В составе «Флориды» точные броски на счету Кейта Яндла и российского форварда Евгения Дадонова.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 13 матчах. «Флорида» идёт на 30-м месте, в активе команды семь очков в 10 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).

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