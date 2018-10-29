«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ

Анахайм, США, , 07:02 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр, Рурк Шартье и Тимо Майер, оформивший дубль. Второй гол Майера, забитый в овертайме, принёс «Сан-Хосе» победу.

В составе «Анахайме» дубль оформил Понтус Оберг, ещё одну шайбу забросил Джош Мэнсон.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 12 очков в 12 матчах. «Сан-Хосе» идёт на 11-м месте, в активе команды 14 очков в 11 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).

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