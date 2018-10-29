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«Эдмонтон» в овертайме вырвал победу у «Чикаго»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Чикаго, США, 29 октября 2018, 06:48 — REGNUM  «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде защитник «Чикаго» Брент Сибрук открыл счёт. Однако форвард «Эдмонтона» Зак Кассиан восстановил равновесие.

Второй и третий период прошли без заброшенных шайб. А в овертайме форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в 10 матчах. «Чикаго» идёт на шестом месте, в активе команды 15 очков в 12 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:3 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

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