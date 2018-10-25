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Экс-директор Лэнса Армстронга пожизненно отстранён от велоспорта

Спорт

Решение об отстранении принял Спортивный арбитражный суд

Лозанна, Швейцария, 25 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Бывший директор команды по велоспорту US Postal Йохан Брюнель пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с этим видом спорта. Об этом сообщает AFP.

Решение об отстранении принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Отметим, что именно за US Postal выступал скандально известный американец Лэнс Армстронг, который становился многократным победителем престижных велогонок, а после завершения карьеры признался в употреблении допинга.

Отмечается, что Брюнель, работавший в US Postal в период выступления Армстронга, был в курсе истории с допингом. Об этом рассказал сам велогонщик.

В результате расследования Брюнель получил 10-летнюю дисквалификацию, которую обжаловал. CAS после рассмотрения апелляции назначил ему пожизненное отстранение.

Кроме того, пожизненную дисквалификацию получил бывший врач команды Педро Салайя, а бывший тренер US Postal Хосе Пепе Марти отстранён от работы в велоспорте на 15 лет.

Напомним, Лэнс Армстронг семь раз становился победителем «Тур де Франс». Однако после допингового скандала все его победы, одержанные после 1998 года, были аннулированы.

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Допинговые скандалы
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