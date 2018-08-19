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Велогонщик Армстронг поддержал своего коллегу Яна Ульриха

Общество

Армстронг прибыл в Германию специально чтобы поддержать бывшего соперника

Берлин, 19 августа 2018, 13:35 — REGNUM  Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг выразил свою поддержку своему коллеге, велогонщику из Германии и победителю «Тур де Франс» 1997 года Яну Ульриху. Слова поддержки он написал в своём Instagram.

Лэнс Армстронг специально прибыл в Германию накануне для поддержки коллеги-велогонщика, который был помещён в психиатрическую лечебницу.

«Мой друг переживает трудные времена. Я не мог упустить возможность приехать в Германию, чтобы провести с ним несколько дней. Пожалуйста, поддержите Яна во всех своих мыслях и молитвах. Ему нужна наша поддержка сейчас», — так написал в соцсети Армстронг.

Кроме того, Армстронг отметил, что на трассе Ульрих был для него особенным соперником, мотивирующим его и раскрывшим в нём лучшее.

Напомним, что накануне Ян Ульрих был отправлен на лечение в психиатрическую клинику после попытки убийства и нанесения телесных повреждений даме из эскорт-услуг.

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