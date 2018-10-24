Лондон, , 11:28 — REGNUM Лондонский «Челси» продлил контракт с защитником Маркосом Алонсо. Об этом 24 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 2023 года.

Напомним, Алонсо является воспитанником мадридского «Реала». В 2016 году он перешёл в стан «Челси». Его предыдущий контракт был рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Алонсо сыграл за «Челси» девять матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и сделал две голевых передачи.

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