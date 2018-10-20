«Челси» спасся от поражения в компенсированное время в матче с «МЮ»

Лондон, , 16:27 — REGNUM 20 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 9-го тура высшего чемпионата Англии сезона 2018/19 между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед», завершившийся боевой ничьей 2:2.

На экваторе первой половины немецкий центральный защитник Антонио Рюдигер открыл счет, замкнув навес Виллиана — 1:0. На 55-й минуте Антони Марсияль вновь сравнял ситуацию на табло — 1:1. Через 18 минут Марсияль оформил дубль и вывел «манкунианцев» вперед — 1:2. В компенсированное время Росс Баркли спас «пенсионеров» от поражения — 2:2.

Статистика матча («Челси"/"МЮ»)

Удары 15/6

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения 62%/38%

Угловые 5/3

Нарушения правил 9/15

«Челси» с 21-м очком остался на 1-й строчке. «Манчестер Юнайтед», набрав 14 баллов, поднялся на 8-е место.

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо, Луис, Жоржиньо, Ковачич, Канте, Виллиан, Мората, Азар.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Мата, Рашфорд, Марсияль, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Матич — 13, Янг — 27, Рюдигер — 30, Азар — 34, Мата — 67, Санчес — 90+4, Перейра — 90+5.

Голы: Рюдигер 21 — 1:0, Марсияль 55 — 1:1, Марсияль 73 — 1:2, Баркли 90+6 — 2:2.