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Макгрегор разобрал свой поединок с Нурмагомедовым

Спорт

По мнению ирландца, удар Хабиба во втором раунде стал решающим и изменил ход боя

Макгрегор разобрал свой поединок с Нурмагомедовым
Цитата из видео «Полный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова» (Anarchy Repetura)
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Удушающий

Дублин, 23 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал разбор своего боя с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он написал на странице в Instagram.

По словам Макгрегора, первый раунд со спортивной точки зрения остался за Хабибом, а с точки зрения борьбы его выиграл ирландский боец.

Во втором раунде Нурмагомедов нанёс удар правой рукой, после которого Макгрегор отскочил назад. По мнению ирландца, именно этот удар стал решающим и изменил ход боя.

Третий раунд остался за Макгрегором, а в четвёртом он допустил критическую ошибку, приведшую к удушающему приёму.

«Что я могу сказать? Это был большой бой, и это было для меня удовольствием. Я вернусь с полной уверенностью в себе. Полностью подготовленным», — заключил Макгрегор.

Напомним, 6 октября Хабиб Нурмагомедов нанёс поражение Конору Макгрегору и сохранил за собой звание чемпиона UFC в лёгком весе.

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