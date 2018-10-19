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«Лейкерс» проиграли в первом официальном матче Леброна Джеймса

Спорт

«Лейкерс» уступили «Портленду» со счётом 119:128

Портленд, США, 19 октября 2018, 09:37 — REGNUM  «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте сезона 2018/19 НБА. Встреча завершилась со счётом 128:119.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, который набрал 28 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал новичок команды, форвард Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

Отметим, что этот матч стал первым официальным в составе «Лейкерс» для Джеймса после его перехода из «Кливленда».

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 128:119 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28).

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