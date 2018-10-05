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«Лейкерс» одержали первую победу после перехода Леброна Джеймса

Спорт

«Лейкерс» обыграли «Сакраменто» со счётом 128:123

Лос-Анджелес, США, 5 октября 2018, 09:51 — REGNUM  «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:123.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм, набравший 31 очко. В составе «Сакраменто» дабл-дабл на счету Марвина Бэгли, который набрал 19 очков и сделал 10 подборов.

Новичок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который в летнее межсезонье перешёл из «Кливленда» набрал 18 очков. Для него эта победа стала первой в составе новой команды.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Сакраменто Кингз» (Сакраменто) —128:123 (32:39, 35:27, 28:30, 33:27).

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