«Ванкувер» вырвал победу у «Питтсбурга» в овертайме

Питтсбург, США, , 07:43 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Питтсбург Пинвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Бен Хаттон и Брэндон Саттер. В овертайме матча победу канадской команде принёс точный бросок Брока Бёзера.

В составе «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель и Карл Хагелин. Одна голевая передача на счету российского форварда Евгения Малкина.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в шести матчах. «Питтсбург» идёт на 17-м месте, в активе команды шесть очков в пяти играх.

«Питтсбург Пинвинз» (Питтсбург) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

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