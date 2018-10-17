«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря хет-трику Джонсона

Тампа, США, , 06:56 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» хет-трик оформил нападающий Тайлер Джонсон, ещё один гол на счету форварда Янни Гурда. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В составе «Каролины» отличились Майкл Ферланд и Мартин Нечас. Одна голевая передача на счету российского форварда Валентина Зыкова.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды шесть очков в четырёх матчах. «Каролина» идёт на четвёртом месте, в активе команды девять очков в семи играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

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