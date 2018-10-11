Отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим соперником Хабиба

Махачкала, , 13:11 — REGNUM Вероятнее всего, следующим соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова станет либо бразилец Тони Фергюсон, либо канадец Жорж Сен-Пьер. Об этом рассказал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в эфире телеканала Матч ТВ, подчеркнув, что его сын готов выйти на поединок с любым из названных соперников.

«Сейчас есть два бойца, у которых по 11 побед. Есть Фергюсон, есть легенда Жорж Сен-Пьер. И тот, и другой — в любое время, в любой стране», — заявил Нурмагомедов-старший.

Напомним, в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою против ирландца Конора Макгрегора. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.

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В свою очередь бразилец Тони Фергюсон имеет в своём активе 24 победы при трех поражениях, последнее из которых было в мае 2012 года, а канадец Жорж Сен-Пьер — 28 побед и два поражения, последнее из которых было в апреле 2007 года.

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