Хабиба Нурмагомедова представят к званию «Народный герой Дагестана»

Махачкала, , 12:32 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов представлен к званию «Народный герой Дагестана». Спортсмену будет вручен «Золотой орёл». Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в Фонде патриотического воспитания молодежи имени генерала-полковника Магомеда Танкаева.

Боец удостоился награды за особый вклад в развитие отечественного и республиканского спорта и завоевание самого престижного чемпионского пояса в мире по смешанным единоборствам.

Напомним, звание «Народный герой Дагестана» присуждается гражданам страны, внесшим значительный вклад в решение задач социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития республики.

Награда была учреждена 13 лет назад международным фондом имени имама Шамиля. В разные годы ее были удостоены предприниматель Сулейман Керимов, трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев, академик Гамид Бучаев, общественный деятель Шуми Шабатаев, политик Алибек Алиев и другие видные ученые, политики, спортсмены, деятели искусства.

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