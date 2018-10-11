Путин попросил отца Нурмагомедова не сильно строго наказывать сына

Москва, , 02:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с завоевавшим пояс чемпиона по смешанным единоборствам UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин поздравил Нурмагомедова с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте. Российский президент также выразил надежду, что идеалы спорта возобладают над желанием спортсменов и организаторов спортивных мероприятий зарабатывать деньги.

«И буду просить твоего папу, чтобы он нестрого тебя наказывал, потому что всё‑таки главную задачу ты решил: ты бой выиграл, выиграл достойно и убедительно», — добавил Путин.

Также Путин подчеркнул, что оскорбления ирландский боец Конор Макгрегор в адрес Нурмагомедова, его отца и его религии сделал специально, чтобы психологически подавить противника и получить преимущество в бою.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой за звание чемпиона мира в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором. Перед матчем Макгрегор оскорбительно высказывался о Нурмагомедове, его родственниках, исламе и России.

В матче Хабиб одержал победу, однако этим все не закончилось. После матча Нурмагомедов бросился на команду Макгрегора, началась массовая драка, в которой участвовали и Макгрегор со своей командой, и зрители.

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