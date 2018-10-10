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Президент UFC — Нурмагомедову: Я всё расскажу твоему отцу

Общество

Уайт прокомментировал угрозы Хабиба Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 10 октября 2018, 01:25 — REGNUM  Президент UFC Дана Уайт прокомментировал угрозы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в Instagram российского спортсмена.

«Смеялся до упаду. Я обо всем этом расскажу твоему отцу», — написал он.

Ранее Хабиб Нурмагомедов написал в своем Instagram, что Уайту повезло, что чемпионский пояс остался за российским спортсменом после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором, иначе Нурмагомедов обещал разбить машину Уайта.

«Я знаю, где она припаркована», — написал Нурмагомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором. Хабиб победил в этой схватке. Однако перед боем ирландский боец оскорбительно отозвался о самом Нурмагомедове, его родственниках, России и исламе. Это спровоцировало драку после матча: после завершения боя Хабиб бросился на команду Макгрегора. Завязалась драка, в которой участвовали как команды бойцов, так и простые зрители.

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