«Зенит» переиграл «Краснодар» в матче РПЛ

Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 7 октября на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились нападающий Артем Дзюба и полузащитник Роберт Мак. У гостей мяч забил хавбек Павел Мамаев.

После десяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Клуб «Краснодар», набравшее 19 баллов, находится на второй позиции.

Российская Премьер-лига (РПЛ). 9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1.

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