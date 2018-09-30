«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Краснодар, , 22:46 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле разгромил московское «Динамо» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 30 сентября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились нападающий Ари и форвард Виктор Классон (дубль).

После девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Московское «Динамо», набравшее 10 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

Российская Премьер-лига (РПЛ). 9-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 3:0.

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