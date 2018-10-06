«Формула-1»: Пилот «Форс Индия» оштрафован на три места на гран-при Японии

Токио, , 16:22 — REGNUM Французский пилот Эстебан Окон, выступающий за команду «Форс Индия», оштрафован на три места на 17-м этапе чемпионата мира автогонок «Формулы-1» гран-при Японии, сообщает 6 октября портал motorsport.com.

Такое наказание применено к французу за то, что он допустил превышение разрешенной максимальной скорости во время действия красных флажков на трассе в квалификационных заездах. Красные флажки активировались из-за аварии, в которую попал болид пилота команды «Рено» немца Нико Хюлькенберга.

Из-за этого Окон начнет завтрашнюю гонку гран-при Японии с 11-й позиции. Кроме этого французский гонщик получит два штрафных балла в свою суперлицензию, которые будут сохранены в течение года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, первым в квалификационных заездах 17-го этапа чемпионата мира в гонках класса «Формула-1» стал британец Льюис Хэмилтон.