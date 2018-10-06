Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Формулы-1» гран-при Японии

Токио, , 12:40 — REGNUM Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», стал первым по итогам квалификационных заездов на 17-м этапе чемпионата мира автогонок серии «Формула-1» гран-при Японии, сообщает 6 октября пресс-служба чемпионата.

Время лучшей попытки Хэмилтона составило 1 минуту 27,760 секунды. Вторая позиция на старте досталась коллеге британца по «Мерседесу» финну Вальттери Боттасу с результатом +0,299 секунды ко времени лидера. На третьем будет стартовать Макс Ферстаппен из команды «Ред Бул» с итоговым временем +1,297 секунды к результату Хэмилтона.

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин стал 17-м по итогам квалификационных заездов.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Хэмилтон стал также победителем всех трех заездов свободной практики на трассе «Сузука» гран-при Японии.