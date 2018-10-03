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Бывший гендиректор «Ювентуса» может перейти в «Интер»

Спорт

Маротта дал предварительное согласие на переход в миланский клуб

Милан, Италия, 3 октября 2018, 13:00 — REGNUM  Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта может продолжить работу в миланском «Интере». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Маротта провёл встречу с руководством «Интера» и дал предварительное согласие на переход в миланский клуб. В ходе беседы стороны обсудили планы по возвращению клуба на лидирующие позиции в итальянском и европейском футболе.

Напомним, Маротта работал в «Ювентусе» с 2010 года. С ним клуб семь раз подряд стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что пост генерального директора туринского «Ювентуса» после ухода Маротты может занять бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

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