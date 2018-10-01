Зидан может занять пост генерального директора «Ювентуса»

Турин, Италия, , 12:36 — REGNUM Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост генерального директора туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.

Руководство «Ювентуса» должно в ближайшее время рассмотреть варианты замены Джузеппе Маротты, который в минувшие выходные покинул пост гендиректора клуба.

Зидан, который с мая находится без работы, рассматривается в качестве одного из вариантов. Также отмечается, что с большой долей вероятности «Ювентус» не станет приглашать нового менеджера и распределит обязанности гендиректора между другими работниками.

Напомним, Зидан является бывшим игроком «Ювентуса». С 2016 по 2018 год он возглавлял мадридский «Реал», с которым три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что Зидан заявил о своём скором возвращении к тренерской работе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зидан заявил, что вернётся к тренерской работе