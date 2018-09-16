Ибрагимович назвал себя «Богом голов», забив свой 500-й мяч

Торонто, Канада, , 12:41 — REGNUM Свой 500-й мяч в карьере забил в матче между футбольными командами «Лос-Анжелес Гэлакси» и «Торонто» в рамках североамериканской главной лиги футбола (MLS) шведский нападающий Златан Ибрагимович, сообщает 16 сентября пресс-служба клуба.

Сам 36-летний Ибрагимович отметил юбилейный 500-й мяч сообщением в своем аккаунте в Twitter, в котором назвал себя «Богом голов».

Для Ибрагимовича это 22-ой матч в рамках MLS, в которых он забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Отметим, Ибрагимович стал третьим действующим игроком, достигнувшим отметки в 500 мячей. До него отметки в 500 мячей достигли португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.