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Казахстанский дзюдоист стал серебряным призером чемпионата мира в Баку

Спорт

С 20 по 27 сентября в Баку проходит 32-й чемпионат мира по дзюдо

Баку, 21 сентября 2018, 19:29 — REGNUM  Борец из Казахстана Ерлан Серикжанов завоевал второе место на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 66 килограммов, сообщает 21 сентября издание Vesti.kz.

В финальном поединке соперником Серикжанова стал дзюдоист из Японии Хифуми Абе, который является действующим чемпионом мира. В мировом рейтинге японец занимает второе место, казахстанец — 36-е.

Напомним, в полуфинале Серикжанов победил борца из Израиля Таля Фликера, который занимает первое место рейтинга. С 20 по 27 сентября в Баку проходит 32-й чемпионат мира по дзюдо.

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