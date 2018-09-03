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В Казахстане назвали причины низких результатов сборной на Азиатских играх

Спорт

Обстоятельства носили субъективный характер

Астана, 3 сентября 2018, 20:41 — REGNUM  Казахстан впервые в истории Азиатских игр не вошел в пятерку лидеров, заняв девятое место, написал 3 сентября на своей странице в Facebook министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиул.

По его словам, более высоких позиций республике не позволили добиться некоторые обстоятельства, которые чаще всего носили субъективный характер.

Министр напомнил, что казахстанских тяжелоатлетов не допустили до Азиатских игр из-за допинговых скандалов. Срок дисквалификации спортсменов истекает 19 октября.

Кроме того, в сборной по боксу идет обновление состава, так как многие спортсмены ушли в профессионалы.

Напомним, в общем медальном зачете Азиатских игр сборная Казахстана заняла девятое место. На счету команды 76 медалей, в том числе 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых.

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XVIII Азиатские игры-2018
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