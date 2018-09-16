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«Бавария» может наказать Рибери, покинувшего матч за 7 минут до окончания

Спорт

Рибери ранее заявил, что у него нет претензий к наставнику мюнхенцев Нику Ковачу

Берлин, 16 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  К полузащитнику футбольного клуба «Бавария» Франку Рибери могут быть применены штрафные санкции за самовольное покидание скамейки запасных в матче против «Байера». Об этом 16 сентября сообщает France Football.

Французский полузащитник ушел с матча за семь минут до его окончания, после третьей замены сделанной главным тренером клуба, таким образом отреагировав на свое отсутствие на игровом поле. Сам Рибери ранее заявил, что у него нет претензий к наставнику мюнхенцев Нику Ковачу, а его неучастие в матче «Бавария"-"Байер» было оговорено с ним заранее.

Клуб намеревается наказать футболиста, скорее всего это будет денежный штраф.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо разорвал крестообразную связку колена в мачте с «Байером».

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Футбол
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