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Корантен Толиссо тяжело травмирован в матче с «Байером»

Спорт

У автора одного из победных голов «Баварии» в матче диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Корантен Толиссо тяжело травмирован в матче с «Байером»
Антон Зайцев
Корантен Толиссо

Берлин, 16 сентября 2018, 10:03 — REGNUM  По итогам домашнего и победного для футбольного мюнхенского клуба «Бавария» с леверкузенским «Байером» матча, полузащитник мюнхенской команды Корантен Толиссо получил тяжелую травму колена. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба «Баварии».

По данным пресс-службы, у автора одного из победных голов «Баварии» в матче, Корантена Толиссо, диагностирован разрыв крестообразной связки колена. В результате, полузащитник вынужден буде провести несколько месяцев вне футбольного поля.

В сообщении также указывается, что партнер Толиссо по команде Рафилья растянул лодыжку и тоже не сможет выйти на поле в течение нескольких недель.

Отметим, как 15 сентября сообщало, матч между мюнхенской «Баварией» и леверкузенским «Байером» закончился со счетом 3:1 в пользу баварцев.

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Футбол
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