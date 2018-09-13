Экс-наставник «Зенита» и сборной России возглавит «Утрехт»

Утрехт, Нидерланды, , 07:52 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат возглавит голландский клуб «Утрехт». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство «Утрехта» достигло договорённости с 70-летним специалистом. Предполагается, что он подпишет контракт 17 сентября.

Отметим, последним местом работы Адвоката была роттердамская «Спарта», которая вылетела из высшего дивизиона чемпионата Голландии по итогам прошлого сезона.

Напомним, Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Сборную России специалист возглавлял с 2010 по 2012 год.

Читайте также: Адвокат покинет пост главного тренера сборной Нидерландов