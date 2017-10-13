Адвокат покинет пост главного тренера сборной Нидерландов

Амстердам, , 11:26 — REGNUM Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат заявил о том, что в ноябре намерен покинуть команду. Об этом сообщает Football Oranje.

По информации издания, Адвокат будет возглавлять сборную до товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре.

При этом сам Адвокат отметил, что команду должен возглавить новый тренер, который сможет решить поставленные перед сборной задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Нидерландов не вышла на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Команда заняла третье место в своей отборочной группе, набрав 19 очков и уступив Швеции по дополнительным показателям.

Напомним, Дик Адвокат на протяжении своей тренерской карьеры возглавлял такие клубы, как «ПСВ», «Глазго Рейнджерс», санкт-петербургский «Зенит», а также сборные Нидерландов, Южной Кореи, Бельгии и России.

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