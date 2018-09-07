IBU вернётся к вопросу о статусе СБР через два-три месяца

Москва, , 14:19 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) обсудит вопрос о восстановлении статуса Союза биатлонистов России (СБР) через два-три месяца. Об этом журналистам заявил глава СБР Владимир Драчёв.

По словам Драчёва исполком IBU соберётся в обновлённом составе 9 сентября, но наш вопрос о СБР не будет рассмотрен. Это может произойти только через два-три месяца.

«Именно в компетенции исполкома был вопрос нашего статуса, поэтому мы можем быть восстановлены в правах именно его решением. Шансы на успех, думаю, будут», — сказал Драчёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе организации, который прошёл в хорватском Порече, не восстановил в правах Союз биатлонистов России (СБР).

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За восстановление статуса СБР проголосовали 20 из 51 членов конгресса. Тогда как против этого выступили 29 человек. Ещё двое воздержались.

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