IBU не восстановил статус Союза биатлонистов России

Пореч, Хорватия, , 12:01 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России (СБР). Об этом 7 сентября сообщается на сайте IBU.

Решение было принято на конгрессе организации, который прошёл в хорватском Порече.

Напомним, в декабре 2017 года исполком IBU перевёл СБР на временное членство с ограниченными правами. На конгрессе СБР был лишен права голоса, а также права выдвигать кандидатов на выборы главы IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в вопросе о восстановлении статуса организации «всё будет хорошо».

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