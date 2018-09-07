Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:22:28 МСК

IBU не восстановил статус Союза биатлонистов России

Спорт

Решение было принято на конгрессе IBU

Пореч, Хорватия, 7 сентября 2018, 12:01 — REGNUM  Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России (СБР). Об этом 7 сентября сообщается на сайте IBU.

Решение было принято на конгрессе организации, который прошёл в хорватском Порече.

Напомним, в декабре 2017 года исполком IBU перевёл СБР на временное членство с ограниченными правами. На конгрессе СБР был лишен права голоса, а также права выдвигать кандидатов на выборы главы IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в вопросе о восстановлении статуса организации «всё будет хорошо».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СБР о восстановлении статуса организации: «Всё будет хорошо»

Читайте развитие сюжета: За восстановление статуса СБР проголосовали 20 членов конгресса IBU

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить