Forbes включил Шарапову в список самых высокооплачиваемых спортсменок

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в пятёрку самых высокооплачиваемых спортсменок. Об этом сообщается на сайте журнала Forbes.

Отмечается, что доход Шараповой за 2017 год составил $10,5 млн, из которых в качестве призовых за выступления на теннисных турнирах она получила около $1 млн. Всё остальное — это доходы от спонсорских контрактов и бизнеса.

На первом месте в списке Forbes значится американская теннисистка Серена Уильямс, доход которой оценивается в $18,1 млн. Причём на призовые от участия в турнирах приходится только $62 тыс.

Второе место заняла датская теннисистка Каролина Возняцки ($13 млн). Тройку замкнула американка Слоан Стивенс ($11,2 млн). Четвёртую позицию занимает испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса ($11 млн).

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