Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Москва, , 11:40 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 13 августа на сайте организации.

Шарапова приняла участие в турнире в Монреале, где проиграла в третьем круге. На данный момент она занимает 21 место в рейтинге.

Среди других российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 12-е место, Анастасия Павлюченкова —28-е. Екатерина Макарова опустилась на три позиции и стала 49-й. Елена Веснина стала 59-й, Евгения Родина — 79-й, а Светлана Кузнецова — 88-й.

Первую строчку по-прежнему занимает румынка Симона Халеп. Вторая позиция — у датчанки Каролины Возняцки. Замыкает тройку американка Слоан Стивенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Халеп стала победительницей турнира в Монреале, обыграв в финале Стивенс.

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