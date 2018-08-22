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«Барселона» готова предложить Рабьо зарплату €10 млн в год

Спорт

«Барселона» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику ПСЖ

Барселона, Испания, 22 августа 2018, 08:25 — REGNUM  Руководство «Барселоны» готово предложить полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Адриену Рабьо зарплату €10 млн в год. Об этом сообщает Paris United.

Отмечается, что «Барселона» проявляет серьёзный интерес к 23-летнему полузащитнику. Сине-гранатовые уже сделали ПСЖ конкретное предложение по футболисту.

Действующее соглашение Рабьо с ПСЖ рассчитано до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что контракт продлен не будет, и Рабьо может присоединиться к «Барселоне» или «Ювентусу» на правах свободного агента.

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В прошлом сезоне Рабьо сыграл за ПСЖ 33 матча, в которых забил один гол и сделал шесть голевых передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рабьо отказался от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018.

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