Полузащитник «ПСЖ» Рабьо может перейти в «Барселону»

Париж, , 10:51 — REGNUM Полузащитник французского «ПСЖ» Адриен Рабьо может стать игроком «Барселоны» летом 2019 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Рабьо вошёл в сферу интересов каталонского клуба, который уже предпринимал попытки купить 23-летнего футболиста.

Отмечается, что трансфер Рабьо в «Барселону» в нынешнее летнее межсезонье маловероятен. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2019 года, после чего он может перейти в стан сине-гранатовых на правах свободного агента.

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Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» может обменять Рабьо на полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

Как сообщало ИА REGNUM, Рабьо отказался от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018.

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