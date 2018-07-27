Пятница, 27 Июля 2018 года
11:57:40 МСК

Полузащитник «ПСЖ» Рабьо может перейти в «Барселону»

Спорт

Рабьо может перейти в стан сине-гранатовых на правах свободного агента летом 2019 года

Париж, 27 июля 2018, 10:51 — REGNUM  Полузащитник французского «ПСЖ» Адриен Рабьо может стать игроком «Барселоны» летом 2019 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, Рабьо вошёл в сферу интересов каталонского клуба, который уже предпринимал попытки купить 23-летнего футболиста.

Отмечается, что трансфер Рабьо в «Барселону» в нынешнее летнее межсезонье маловероятен. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2019 года, после чего он может перейти в стан сине-гранатовых на правах свободного агента.

Читайте также: ПСЖ намерен выкупить у «Челси» полузащитника Канте

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» может обменять Рабьо на полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

Как сообщало ИА REGNUM, Рабьо отказался от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018.

Читайте также: Полузащитник «ПСЖ» Рабьо отказался от вызова в сборную Франции на ЧМ-2018

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить