Семак ответил на слова Лукашенко о «ползающих на четвереньках игроках»

Санкт-Петербург, , 07:18 — REGNUM Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «ползающих на четвереньках игроках», сказанные в адрес футболистов санкт-петербургского клуба «Зенит», стали дополнительным стимулом для «сине-бело-голубых». Об этом заявил главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.

Читайте также: «Зенит» сотворил сказку в матче с минским «Динамо»

»Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», — цитирует «Чемпионат» слова рулевого питерской команды.

Семак отметил, что игра была тяжёлой, но команда верила в победу до последнего.

Напомним, 10 августа, комментируя победу «Динамо» над Зенитом в Минске со счетом 4:0, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Зенит» был в таком состоянии, что «некоторые игроки уже на четвереньках ходили».

Как сообщало ИА REGNUM, матч между коллективами «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» (Минск) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 был разыгран 16 августа на стадионе «Петровский». Основное время противостояния завершилось крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. В дополнительное время также сильнее оказались хозяева — 8:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» закончил свое выступление в еврокубках ничьей с «РБ Лейпцигом»