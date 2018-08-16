«Зенит» сотворил сказку в матче с минским «Динамо»

Санкт-Петербург, , 22:38 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Петровский» был разыгран матч между коллективами «Зенит» и «Динамо» (Минск). Основное время противостояния завершилось крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. В дополнительное время также сильнее оказались хозяева — 8:1.

На 22-й минуте аргентинский центральный полузащитник Леандро Паредес открыл счет навесом со штрафного — 1:0. На экваторе второй половины Кристиан Нобоа вернул питерскую команду в игру — 2:0. Через 9 минут таранный форвард сборной России Артем Дзюба довел счет до разгромного — 3:0. На 79-й минуте Артем Дзюба выстрелил дуплетом — 4:0. Голевой передачей отличился Бранислав Иванович. На 99-й минуте Сейду Яхая вывел «Динамо» вперед по сумме двух встреч — 4:1. Через 10 минут Себастьян Дриусси подарил «Зениту» надежду на выход в 4-й раунд Лиги Европы — 5:1. На 115-й минуте Дзюба оформил хет-трик и принес «Зениту» победу — 6:1. На 120+3-й и 120+4-й минутах вышедший на замену Роберт Мак отметился быстрым дублем — 8:1.

Статистика матча («Зенит» / «Динамо»)

Удары 38/8

Удары в створ ворот 19/3

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 18/18

Поданные угловые 8/0

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Набиуллин, Мевля, Паредес, Кузяев, Нобоа, Ерохин, Эрнани, Дзюба.

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Роша, Бегунов, Яхая, Шитов, Корзун, Треботич, Иванов, Хващинский.

Бригада арбитров: Себастьен Дельферьер | Ив де Нев | Ж. Де Веирдт | Вим Смит.

Желтые карточки: Нобоа — 11, Бегунов — 22, Швецов — 45, Паредес — 64.

Красные карточки: Паредес — 72, Швецов — 120.

Забитые мячи: Паредес 22 — 1:0, Нобоа 66 — 2:0, Дзюба 75 — 3:0, Дзюба 79 — 4:0, Яхая 99 — 4:1, Дриусси 109 — 5:1, Дзюба (пен) 115 — 6:1, Мак 120+3 (пен) — 7:1, Мак 120+4 — 8:1.