Чемпион Формулы-1 Ники Лауда идет на поправку после пересадки легкого

Вена, , 13:45 — REGNUM

Легенда Формулы-1 Ники Лауда «находится на пути к выздоровлению», пишет газета Kurier со ссылкой на заявление врачей Центрального клинического госпиталя Вены.

«Мы рады сообщить об очень удовлетворительном ходе лечения после трансплантации легкого 2 августа. Уже спустя 24 часа после операции Ники Лауда был полностью в сознании», — говорится в заявлении врачей, опубликованном 6 августа.

Уже 3 числа 69-летний австриец был экстубирован и смог самостоятельно дышать. Врачи подчеркивают, что с тех пор отмечается непрерывное улучшение, все органы работают хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после операции Лауда находился в критическом состоянии. Он был госпитализирован во время отпуска из-за гриппа в июле. Здоровье Ники Лауды было серьезно подорвано в 1976 году в результате тяжелейшей аварии на Гран-При Германии.

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