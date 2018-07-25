Москва, , 08:37 — REGNUM Московский ЦСКА может подписать контракт с нападающим «Халл Сити» Абелем Эрнандесом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, Эрнандес может подписать контракт с «армейцами» на три года. Игрок готов к переезду в Россию, а клубы достигли принципиальной договорённости о переходе.

Напомним, Эрнандес играет в составе «Халл Сити» с 2014 года. За это время он провёл 99 матчей, в которых забил 36 голов. Ранее он играл за итальянский «Палермо» с 2009 по 2014 год.

В составе сборной Уругвая Эрнандес провёл 27 матчей и забил 11 мячей. В заявку команды на чемпионат мира — 2018 он включен не был.

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