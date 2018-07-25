Гинер примет решение по Головину 25 июля

Москва, , 07:57 — REGNUM Президент ЦСКА Евгений Гинер примет решение о трансфере полузащитника Александра Головина 25 июля. Об этом сообщает «Чемпионат».

За футболиста по-прежнему ведут борьбу два клуба — «Монако» и «Челси». Причём монегаски предлагают более выгодные финансовые условия, а преимуществом «Челси» являются хорошие отношения между руководителями клубов.

Отмечается, что в итальянских СМИ утверждают о том, что «Ювентус» готов вернуться в борьбу за Головина, однако пока не проявляют большой активности в этом вопросе.

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Напомним, в сезоне 2017/18 Головин сыграл в 27 матчах чемпионата России, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Также он играл в составе сборной России на чемпионате мира и дошёл до четвертьфинала. В четырёх матчах мундиаля он забил один гол и отдал две голевые передачи.

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