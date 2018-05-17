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Названы претенденты на звание MVP регулярного сезона в НБА

Спорт

Главными претендентами являются Леброн Джеймс, Джеймс Харден и Энтони Дэвис

Санта-Моника, США, 17 мая 2018, 14:09 — REGNUM  Стали известны претенденты на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата НБА сезона 2017/18. Об этом сообщается на сайте организации.

Главными претендентами являются форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис. Они вошли в тройку номинантов.

На счету Джеймса в среднем за игру 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи. В активе Хардена — 30,4 очка, 5,4 подбора и 8,8 передачи. У Дэвиса — 28,1 очка, 11,1 подбора и 2,6 блок-шота.

Награды будут вручены на итоговой церемонии НБА, которая пройдёт 25 июня в Санта Монике.

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