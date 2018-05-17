«Хьюстон» смог навязать борьбу в серии с «Голден Стэйт»

Хьюстон, США, , 07:53 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче финала Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 127:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показали Джеймс Харден и Эрик Гордон, набравшие по 27 очков.

Таким образом, «Хьюстон» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч команды сыграют 21 мая.

Плей-офф НБА. Финал — Западная конференция — 2-й матч.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26).

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