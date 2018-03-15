«Зенит» проиграл «Реджо-Эмилии» и выбыл из Еврокубка

Реджия-Эмилия, Италия, , 07:44 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» не смог выйти в полуфинал баскетбольного Еврокубка, уступив в четвертьфинальной серии итальянскому клубу «Реджо-Эмилия». В третьем матче серии «Зенит» проиграл со счётом 105:99.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Реджо-Эмилии» Крис Райт, набравший 25 очков.

Наибольшую результативность в составе «Зенита» показал защитник Евгений Воронов, набравший 23 очка.

Напомним, в первом матче серии баскетболисты «Реджо-Эмилии» одержали победу со счётом 75:61. Вторая игра завершилась победой «Зенита» — 91:77.

Таким образом, «Реджо-Эмилия» вышла в полуфинал Еврокубка, где сыграет с другим российским клубом — «Локомотив-Кубань».

Баскетбол. Еврокубок 2017/18. ¼ финала.

«Реджо-Эмилия» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 105:99 (20:22, 25:18, 25:31, 35:28).

Читайте также: Казанский «Уникс» не смог выйти в полуфинал баскетбольного Еврокубка

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» и «Уникс» с поражений начали четвертьфинальные серии Еврокубка