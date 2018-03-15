Мюнхен, Германия, , 07:32 — REGNUM Казанский «Уникс» не смог выйти в полуфинал баскетбольного Еврокубка, уступив в четвертьфинальной серии мюнхенской «Баварии». В третьем матче серии «Уникс» проиграл со счётом 91:81.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Реджи Рединг, набравший 23 очка.

Наибольшую результативность в составе «Уникса» показал защитник Трент Локкетт, набравший 16 очков.

Напомним, в первом матче серии баскетболисты «Баварии» одержали победу со счётом 83:75. Вторая игра завершилась победой «Уникса» — 80:73.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Еврокубка, где сыграет с турецкой «Дарушшафакой».

Баскетбол. Еврокубок 2017/18. ¼ финала.

«Бавария» (Германия) — «Уникс» (Россия) — 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18).

Читайте также: «Зенит» и «Уникс» с поражений начали четвертьфинальные серии Еврокубка

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка