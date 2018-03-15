Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 07:06 — REGNUM Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу над испанками Ларой Арруабареной и Аранчей Парра-Сантонха в матче ¼ финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 1 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу российских спортсменок.

Веснина и Макарова допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейка.

В полуфинале турнира Веснина и Макарова встретится с венгерско-французской парой Тимеа Бабош / Кристина Младенович. Встреча пройдёт 16 марта.

Напомним, турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Четвёртый круг.

Елена Веснина / Екатерина Макарова (Россия) — Лара Арруабарена и Аранча Парра-Сантонха (Испания) — 6:2, 7:2.

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