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Касаткина обыграла вторую ракетку мира Возняцки в Индиан-Уэллсе

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5

Индиан-Уэллс, США, 14 марта 2018, 07:35 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в матче четвёртого круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу Касаткиной.

Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 4 из 8 выигранных брейков.

В четвертьфинале турнира Касаткина встретится с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и француженкой Каролин Гарсия. Встреча пройдёт 16 марта.

Напомним, турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Четвёртый круг.

Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 7:5.

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