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«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Спорт

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:0

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья

Москва, 10 марта 2018, 19:49 — REGNUM  Футболисты московского «Динамо» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» в матче двадцать второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 10 марта на стадионе «Арена Химки» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Игроки обеих команд по ходу матча создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Клуб «Динамо», набравший 24 балла, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:0.

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