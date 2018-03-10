«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Москва, , 19:49 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» в матче двадцать второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 10 марта на стадионе «Арена Химки» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Игроки обеих команд по ходу матча создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Клуб «Динамо», набравший 24 балла, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:0.

Читайте также: «Арсенал» переиграл «Амкар» в матче РФПЛ

А также: «Зениту» отказали в переигровке матча с «Амкаром»