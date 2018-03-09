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«Арсенал» переиграл «Амкар» в матче РФПЛ

Спорт

«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 0:2

Уфа, 9 марта 2018, 19:38 — REGNUM  Пермский «Амкар» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче двадцать второго тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 9 марта в Уфе, завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голевыми действиями отметились Артем Дзюба и Сергей Ткачев.

После двадцати двух матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Амкар», набравший 22 балла, находится на четырнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 0:2.

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