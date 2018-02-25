Команде ОАР отказали в российском флаге на закрытии Игр

Пхенчхан, Южная Корея, , 04:22 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) продлил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР). Команда «Олимпийских атлетов из России» не сможет пройти под флагом своей страны на церемонии закрытия Игр, сообщает 25 февраля Inside the Games.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома МОК в южнокорейском Пхёнчхане. Не исключено, что российская сборная не сможет участвовать в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года МОК отстранил ОКР от участия в Олимпиаде в связи с допинговым скандалом. Российские спортсмены лишились возможности представлять свою страну на турнире. Те из них, кто, с точки зрения МОК, были «чистыми», смогли выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом в статусе «Олимпийских атлетов из России».

Российская делегация надеялась, что атлетам позволят пронести национальный флаг на закрытии Игр. В МОК отмечали, что такая вероятность существует, так как Россия выполняет все требования, включая выплату штрафа.

Так, 24 февраля глава делегации ОАР Станислав Поздняков заявил о полной реструктуризации антидопинговой системы в РФ и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с МОК и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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